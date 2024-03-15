Новые случаи кори и коклюша регистрируют в Павлодарской области

О снижении заболеваемости говорить пока рано. За последние 10 дней в регионе заболели корью еще 140 человек.
— С марта 2023 г в области зарегистрировано 1529 случаев кори. За 2023 год — 604 случая, за истекший период года — 925 случаев. Среди заболевших 69% — дети до 14 лет, 5,6% — подростки, 25,3% — взрослые. 83,3% пациентов с корью не были привиты, из них 45,4% — по причине отказа.
Также с осени прошлого года в области растет заболеваемость коклюшем. На сегодняшний день зарегистрирован 41 случай коклюша среди малышей: в Павлодаре, Аксу и Павлодарском районе.
— Призываем всех граждан проходить вакцинацию от вакциноуправляемых инфекций — кори и коклюша, — согласно Национальному календарю прививок. Вакцинация может предотвратить распространение данных инфекционных заболеваний.
Напомним, коклюш — заразное заболевание. Чаще всего заболевают маленькие дети. Заболевшие заразны для других на протяжении месяца — за неделю до появления кашля и три недели после. Медики предупреждают: это вовсе не «безобидная детская болячка». Болезнь может протекать с осложнениями, оставить после себя стойкие повреждения — глухоту или эпилептические приступы.