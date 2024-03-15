Новые случаи кори и коклюша регистрируют в Павлодарской области

Напомним, коклюш — заразное заболевание. Чаще всего заболевают маленькие дети. Заболевшие заразны для других на протяжении месяца — за неделю до появления кашля и три недели после. Медики предупреждают: это вовсе не «безобидная детская болячка». Болезнь может протекать с осложнениями, оставить после себя стойкие повреждения — глухоту или эпилептические приступы.