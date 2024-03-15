В Казани к лету отремонтируют подземный переход на улице Саид-Галеева. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства города.
В настоящее время строители демонтируют существующие элементы. После они приступят к замене сети электроснабжения и освещения, отремонтируют лестницы, отштукатурят и покрасят сцены, обновят покрытие потолка.
Кроме того, там уложат плитку на бетонный пол, сделают гидроизоляцию, установят водоотводные лотки. Также обновления коснутся и входных групп.
Напомним, в Казани планируют отремонтировать отрезок улицы Баумана.