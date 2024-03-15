Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Казани к лету отремонтируют подземный переход на улице Саид-Галеева

В настоящее время строители производят там работы по демонтажу.
Источник: Комсомольская правда

В Казани к лету отремонтируют подземный переход на улице Саид-Галеева. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

В настоящее время строители демонтируют существующие элементы. После они приступят к замене сети электроснабжения и освещения, отремонтируют лестницы, отштукатурят и покрасят сцены, обновят покрытие потолка.

Кроме того, там уложат плитку на бетонный пол, сделают гидроизоляцию, установят водоотводные лотки. Также обновления коснутся и входных групп.

Напомним, в Казани планируют отремонтировать отрезок улицы Баумана.

Хорошие новости