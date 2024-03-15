Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Между Казанью и аэропортом три дня будут курсировать дополнительные электрички

Пригородные поезда проследуют без промежуточных остановок.
Источник: Город Казань.KZN.RU

На маршруте Казань — Аэропорт — Казань 16, 18 и 23 марта будут курсировать дополнительные поезда. Причиной стало проведение концертов в МВЦ «Казань Экспо».

Электричка № 7604 отправится со станции Казань в 18:30, прибытие запланировано на 18:50. Для поезда № 7605 отправление из аэропорта назначено на 22:15. Поезд прибудет в столицу Татарстана в 22:35.

Составы проследуют без промежуточных остановок, сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Подробную информацию по всем маршрутам можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте пригородной пассажирской компании и по телефону: +7 (937)625−04−33 (звонки принимаются круглосуточно).

РЖД