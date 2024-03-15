Второй день Наурызнама: как меняется отношение к благотворительности в Казахстане

«Мы сразу говорим людям, что можем помочь им в рамках одного года. Даже если положение семьи в рамках этого года не меняется. Таковы условия. Но встречаются такие люди, которые сами через какое-то время звонят и говорят, спасибо, за это время вы сильно нам помогли, на данный момент мы уже не нуждаемся в вашей помощи. Лучше на это место возьмите более нуждающуюся семью. Такие слова очень сильно западают в сердце и вдохновляют».