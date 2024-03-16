Белорусы могут сообщить о ситуации на границе в чат-бот Госпогранкомитета

Стало известно, что белорусы смогут сообщить о ситуации на границе в чат-бот Государственного пограничного комитета. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.
В Госпогранкомитете обратили внимание на то, что в выходные число желающих выехать за границу увеличивается. Несмотря на это сопредельные контрольные службы продолжают игнорировать нормы пропуска транспорта на свою территорию, чем ухудшают ситуацию на границе.
«Присылайте видео об обстановке на границе в наш бот @PressGPK_bot», — сказано в сообщении.