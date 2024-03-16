Белорусы могут сообщить о ситуации на границе в чат-бот Госпогранкомитета

В Госпогранкомитете обратили внимание на то, что в выходные число желающих выехать за границу увеличивается. Несмотря на это сопредельные контрольные службы продолжают игнорировать нормы пропуска транспорта на свою территорию, чем ухудшают ситуацию на границе.