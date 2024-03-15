Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец, передает агентство БелТА.
Глава «Белавиа» рассказал, что выполнение чартерных полетов на самолетах Boeing 737 800 в Анталию из трех областных центров Беларуси запланировано с мая.
Он напомнил, что авиакомпания с конца прошлого года реализует проект по восстановлению пассажирских авиаперевозок из аэропортов областных центров: «Программу начали с Гомеля, но очень плотно занимаемся и другими областными центрами. Так, на сегодня выполняются чартерные рейсы в Шарм-эль-Шейх из Витебска».
«Белавиа» откроет чартерные полеты в Анталию из Бреста, Витебска и Гомеля
«Белавиа» намерена открыть чартерные полеты в турецкую Анталию из Гомеля, Бреста и Витебска.
Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец, передает агентство БелТА.