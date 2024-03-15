Умер Александр Ширвиндт

О дате и месте прощания станет известно позже, сообщил он информагентству.
Соболезнования родным и близким умершего на 90-м году народного артиста выразил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта», — сказал представитель Кремля. «Он направит телеграмму соболезнований его родным и близким», — добавил он.
В кино Ширвиндт дебютировал в 1956 году, исполнив роль Вадима Ухова в картине Семена Деревянского и Рафаила Сусловича «Она вас любит».
Известен также по фильмам «Майор “Вихрь”, “Старики-разбойники”, “Ирония судьбы, или С легким паром!”, “12 стульев”, “Трое в лодке” не считая собаки», «Вокзал для двоих», «Забытая мелодия для флейты» и многим другим. Фильмография актера насчитывает более 60 киноработ.
Ширвиндт с 2000 года руководил Московским театром сатиры, до этого 30 лет работал там актером. В 2021 году артист ушел с этого поста, заявив, что возраст «обнулить невозможно».