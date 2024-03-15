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Умер Александр Ширвиндт

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. Народный артист РСФСР, президент Театра сатиры актер Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на актера театра Юрия Васильева.
Источник: Sputnik.md

О дате и месте прощания станет известно позже, сообщил он информагентству.

Соболезнования родным и близким умершего на 90-м году народного артиста выразил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта», — сказал представитель Кремля. «Он направит телеграмму соболезнований его родным и близким», — добавил он.

В кино Ширвиндт дебютировал в 1956 году, исполнив роль Вадима Ухова в картине Семена Деревянского и Рафаила Сусловича «Она вас любит».

Известен также по фильмам «Майор “Вихрь”, “Старики-разбойники”, “Ирония судьбы, или С легким паром!”, “12 стульев”, “Трое в лодке” не считая собаки», «Вокзал для двоих», «Забытая мелодия для флейты» и многим другим. Фильмография актера насчитывает более 60 киноработ.

Ширвиндт с 2000 года руководил Московским театром сатиры, до этого 30 лет работал там актером. В 2021 году артист ушел с этого поста, заявив, что возраст «обнулить невозможно».