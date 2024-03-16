Какой сегодня день: 16 марта

Знаете ли вы, что 16 марта родился знаменитый режиссер Бернардо Бертолуччи? О том, чем еще ознаменовано 16 марта, — в справке Sputnik.
Что произошло 16 марта
В 1831 году в Париже увидел свет роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».
В 1917 году компания Maybelline выпустила тушь для ресниц. Это была первая в современности косметика для глаз на каждый день («the first modern eye cosmetic for everyday us»).
Кто родился 16 марта
Поэт Николай Языков (1803−1847).
Физик Александр Попов (1859−1906).
Писатель Александр Беляев (1884−1942).
Актер и режиссер Соломон Михоэлс (1890−1948).
Актер Сергей Юрский (1935−2019).
Кинорежиссер Бернардо Бертолуччи (1941−2018).
Киноактриса Изабель Юппер (1953).
Режиссер Гор Вербинский (1964).
Певец Богдан Титомир (1967).
Актер Пол Шнайдер (1976).
16 марта в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.
Именины
16 марта именины у Севастьяна, Михаила и Марфы.
16 марта в народном календаре
На Руси народ говорил: «Евтропий путь торопит да снег топит». Обязательно в этот день надо было обойти крест-накрест поле — так люди привлекали внимание солнца.