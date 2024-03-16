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Какой сегодня день: 16 марта

Этот день является 76-м в григорианском календаре. До конца года остается 290 дней.
Источник: РИА "Новости"

Знаете ли вы, что 16 марта родился знаменитый режиссер Бернардо Бертолуччи? О том, чем еще ознаменовано 16 марта, — в справке Sputnik.

Что произошло 16 марта

В 1831 году в Париже увидел свет роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».

В 1917 году компания Maybelline выпустила тушь для ресниц. Это была первая в современности косметика для глаз на каждый день («the first modern eye cosmetic for everyday us»).

Кто родился 16 марта

Поэт Николай Языков (1803−1847).

Физик Александр Попов (1859−1906).

Писатель Александр Беляев (1884−1942).

Актер и режиссер Соломон Михоэлс (1890−1948).

Актер Сергей Юрский (1935−2019).

Кинорежиссер Бернардо Бертолуччи (1941−2018).

Киноактриса Изабель Юппер (1953).

Режиссер Гор Вербинский (1964).

Певец Богдан Титомир (1967).

Актер Пол Шнайдер (1976).

16 марта в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

Именины

16 марта именины у Севастьяна, Михаила и Марфы.

16 марта в народном календаре

На Руси народ говорил: «Евтропий путь торопит да снег топит». Обязательно в этот день надо было обойти крест-накрест поле — так люди привлекали внимание солнца.