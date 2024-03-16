Что можно и нельзя делать в Евтропиев день 16 марта, который называют Медвежье пробуждение

Главный запрет был связан с тем, что 16 марта нельзя было ходить в лес по причине того, что могут напасть медведи. Не рекомендуется брать, а также давать деньги в долг. Это может грозить финансовыми проблемами. Запрещается выносить из дома мусор. Считается, что можно вынести благополучие из дома. Не следует ругаться, провоцировать ссоры. Согласно приметам, долгое время не удастся восстановить отношения.