Что можно и нельзя делать в Евтропиев день 16 марта, который называют Медвежье пробуждение

Православная церковь 16 марта вспоминает святого Евтропия. В народе отмечают Евтропиев день. Существует еще одно название — Медвежье пробуждение. Так, в указанный день просыпались медведи.
Что нельзя делать 16 марта
Главный запрет был связан с тем, что 16 марта нельзя было ходить в лес по причине того, что могут напасть медведи. Не рекомендуется брать, а также давать деньги в долг. Это может грозить финансовыми проблемами. Запрещается выносить из дома мусор. Считается, что можно вынести благополучие из дома. Не следует ругаться, провоцировать ссоры. Согласно приметам, долгое время не удастся восстановить отношения.
Что можно делать 16 марта
В Евтропиев день существовала определенная традиция, связанная с умыванием. Так, в чистую воду девушки опускали серебряный предмет, чтобы утром ей умыться. Считалось, что подобный ритуал даст возможность на протяжении целого года оставаться молодыми и красивыми.
Согласно приметам, на резкое потепление указывают щебечущие синицы. В том случае, если прилетели перелетные птицы, то весна окажется жаркой. Гром 16 марта предупреждает про ненастье.