В Приморье фотоловушка сняла бои благородных оленей

В Приморье фотоловушка сняла бои молодых самцов изюбрей. Видео опубликовал телеграм-канал Сихотэ-Алинского заповедника.
Сотрудники заповедника поясняют, что это тренировочные бои молодых самцов изюбрей. Во время таких игровых поединков они готовятся к реальной битве за право выбрать себе самку.
Гон у благородных оленей начнется осенью — в сентябре-октябре. Тогда изюбри начнут бороться за сердце дамы. В заповеднику отмечают, что в это время в уссурийской тайге слышны громкие протяжные звуки, призывающие соперника на бой.