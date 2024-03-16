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В Приморье фотоловушка сняла бои благородных оленей

Это тренировочные поединки.
Источник: Соцсети

В Приморье фотоловушка сняла бои молодых самцов изюбрей. Видео опубликовал телеграм-канал Сихотэ-Алинского заповедника.

Сотрудники заповедника поясняют, что это тренировочные бои молодых самцов изюбрей. Во время таких игровых поединков они готовятся к реальной битве за право выбрать себе самку.

Гон у благородных оленей начнется осенью — в сентябре-октябре. Тогда изюбри начнут бороться за сердце дамы. В заповеднику отмечают, что в это время в уссурийской тайге слышны громкие протяжные звуки, призывающие соперника на бой.

флора и фауна