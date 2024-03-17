Россиянам дали советы, как приучить ребенка к чистоте и порядку

«Приучить ребенка к порядку — это долгосрочный процесс, который требует терпения и последовательности. Родители должны быть готовы к тому, что их ребенок может не всегда сразу следовать установленным правилам. Не нужно слишком много ожидать от него. Важно быть терпеливым в своем подходе и поощрять хорошее поведение. Каждому ребенку требуется свое время для того, чтобы процесс уборки вошел в привычки. Нет необходимости торопить или давить на него. Помните, что приучение ребенка к порядку — важная часть его воспитания, которая поможет ему развить навыки ответственности и организации», — резюмировала эксперт.