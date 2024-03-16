Во Владивостоке родился младенец-богатырь

«Мы уже заранее знали, что ребенок будет крупный, пациентка поступила к нам на плановую госпитализацию поэтому все были готовы к встрече с малышом. Родила женщина путем кесарева сечения, без осложнений», — рассказала врач акушер-гинеколог Наталья Король.