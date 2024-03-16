Во Владивостоке родился младенец-богатырь

14 во Владивостоке родился очередной крупный младенец. Мальчик появился на свет в роддоме № 3.
Вес новорожденного составил 5380 граммов, рост — 63 см. Мальчик стал четвертым ребенком в семье.
«Мы уже заранее знали, что ребенок будет крупный, пациентка поступила к нам на плановую госпитализацию поэтому все были готовы к встрече с малышом. Родила женщина путем кесарева сечения, без осложнений», — рассказала врач акушер-гинеколог Наталья Король.
Сотрудники роддома отмечают, что в январе этого года в стенах медучреждения появилась крупная малышка 5760 граммов.
Отметим, что официально в России самым крупным младенцем стала девочка, которая родилась в 2007 году в Алтайском крае. Ее составил 7750 граммов.