Более полутриллиона: за год банковские средства приморцев выросли на 26 процентов

— Ставки по вкладам росли вслед за ключевой ставкой и во втором полугодии 2023 года были ощутимо выше, чем в аналогичном периоде 2022 года. К концу года они сложились на уровне 12,4% для краткосрочных вложений и 13,2% для долгосрочных, против 5,5 и 7,5% годом ранее, — уточнил начальник Экономического управления Дальневосточного главного управления Банка России Сергей Белокриницкий.



Суммарный объем средств компаний увеличился в 2023 году более чем в 3 раза и составил 704,8 млрд рублей. Средства индивидуальных предпринимателей выросли почти на треть, до 33 млрд рублей.



В целом за 2023 год прирост средств компаний Дальнего Востока достиг 34,4%. Основной рост был отмечен у нефтегазовых и горнодобывающих компаний из-за притока экспортной выручки, при этом из-за роста ставок наблюдался переток средств компаний с текущих счетов на депозиты. Прирост средств жителей Дальнего Востока на банковских счетах в 2023 году составил 23,4%, и на 01.01.2024 объем средств достиг 1,9 трлн рублей, при этом денежные средства выросли как на текущих счетах, так и на срочных вкладах.