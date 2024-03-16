Кабмин РФ решил повысить специальные соцвыплаты медработникам

Он напомнил, что решение принято по поручению президента РФ. Как уточнил Мишустин, выплаты в повышенном размере назначают уже с 1 марта, за этот месяц медики получат их в апреле. В небольших селах и поселках, где проживают меньше полусотни тысяч человек, максимальная сумма для врачей вырастет до 50 тысяч рублей, а для среднего персонала — до 30 тысяч. В населенных пунктах с численностью населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек — 29 тысяч и 13 тысяч рублей соответственно.