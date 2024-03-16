Кабмин РФ решил повысить специальные соцвыплаты медработникам

Кабмин РФ решил повысить специальные соцвыплаты медицинским работникам, эта мера коснется более 200 тысяч сотрудников больниц и поликлиник, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ, передает РИА Новости.
Он напомнил, что решение принято по поручению президента РФ. Как уточнил Мишустин, выплаты в повышенном размере назначают уже с 1 марта, за этот месяц медики получат их в апреле. В небольших селах и поселках, где проживают меньше полусотни тысяч человек, максимальная сумма для врачей вырастет до 50 тысяч рублей, а для среднего персонала — до 30 тысяч. В населенных пунктах с численностью населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек — 29 тысяч и 13 тысяч рублей соответственно.
Премьер также отметил, что по инициативе главы государства с 1 апреля на выплаты по окладам медработников будут направлять не менее 50% фондов заработной платы медицинских организаций. «При этом зарплаты должны сохраниться на уровне не ниже прошлого года. Прошу за этим внимательно следить во всех регионах», — добавил глава правительства.
Специальные соцвыплаты медработникам выплачиваются дополнительно к зарплате с 2023 года.