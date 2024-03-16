В Хабаровске 16 марта без осадков и ветра

Воздух прогреется от −4 до +2 градусов.
Ветер западный и юго-западный 3−5 метров в секунду, возможны порывы до 10 метров в секунду.
Холод продолжает господствовать в Тугуро-Чумиканском районе. Здесь в Токо под утро будет −34 градуса.
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Воздух прогреется от −4 до +2 градусов.
Ветер западный и юго-западный 3−5 метров в секунду, возможны порывы до 10 метров в секунду.
Холод продолжает господствовать в Тугуро-Чумиканском районе. Здесь в Токо под утро будет −34 градуса.