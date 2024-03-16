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В Хабаровске 16 марта без осадков и ветра

В Хабаровске 16 марта синоптики прогнозируют теплый, солнечный день.
Сейчас в Ричмонде: +17° 5 м/с 82% 752 мм рт. ст. +12°
Источник: МК.RU Хабаровск

Воздух прогреется от −4 до +2 градусов.

Ветер западный и юго-западный 3−5 метров в секунду, возможны порывы до 10 метров в секунду.

Холод продолжает господствовать в Тугуро-Чумиканском районе. Здесь в Токо под утро будет −34 градуса.