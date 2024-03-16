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Песни под гитару и картины на стекле: чем удивили пенсионерки на празднике в Хабаровске

А вы знаете сколько в Хабаровске талантливых женщин, а женщин с удивительными судьбами, при этом, скромных, порой незаметных? Каждая — это кладезь опыта, знаний, талантов. Себя показать и на других посмотреть, рассказать о своих увлечениях и продемонстрировать плоды своего творчества хабаровчанки смогли на специальной встрече в честь Международного женского дня.
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Накануне такой вечер талантов состоялся в центре общения старшего поколения в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Хабаровскому краю и ЕАО. Здесь собрались самые активные, энергичные и увлеченные пенсионерки краевого центра и пространство вечера на несколько часов превратилось в галерею творческих работ. Живопись, вышивка, батик, квилинг, яркие вязаные пледы, изделия в стиле пэчворк, акварели, роспись по стеклу, сладкие пироги и песни под гитару и удивительные истории из жизни — это только маленькая часть того, чем поделились друг с другом горожанки.

Подробности смотрите в нашем фоторепортаже.