Песни под гитару и картины на стекле: чем удивили пенсионерки на празднике в Хабаровске

Накануне такой вечер талантов состоялся в центре общения старшего поколения в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Хабаровскому краю и ЕАО. Здесь собрались самые активные, энергичные и увлеченные пенсионерки краевого центра и пространство вечера на несколько часов превратилось в галерею творческих работ. Живопись, вышивка, батик, квилинг, яркие вязаные пледы, изделия в стиле пэчворк, акварели, роспись по стеклу, сладкие пироги и песни под гитару и удивительные истории из жизни — это только маленькая часть того, чем поделились друг с другом горожанки.