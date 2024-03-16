Футбол: «Динамо-Владивосток» начинает сезон домашним матчем 7 апреля

«Особенно экзотическими соперниками для “Орла” выглядят три команды, представляющие Дальний Восток. Интересно, как составители календаря распределят выездные матчи орловской команды с этими соперниками: придется трижды слетать через всю Россию или же “Орел” отправится в трехматчевое турне. Учитывая стоимость авиабилетов, по самым скромным подсчетам, один вояж на Дальний Восток обойдется орловскому клубу не менее чем 700 тысяч рублей», — говорится на сайте ФК «Орел».