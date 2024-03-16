Футбол: «Динамо-Владивосток» начинает сезон домашним матчем 7 апреля

Футбольный клуб «Динамо-Владивосток» стартует в первенстве по футболу среди команд Второй Лиги «дивизион Б» (18+) сезона-2024 7 апреля на домашней арене. В турнире группы 3 примут участие 15 клубов: турнир пройдет по системе «весна-осень» в два круга с 7 апреля по 3 ноября, сообщает ИА PrimaMedia.
Соперниками «Динамо-Владивосток» станут команды, подавляющее большинство которых представляют центральные регионы России: «Орел», «Салют» (Белгород), «Арсенал-2» (Тула), «Зенит» (Пенза), «Квант» (Обнинск), «Коломна» (Коломна), «Композит» (Павловский Посад), «Космос» (Долгопрудный), «Рязань» (Рязань), «Спартак» (Тамбов), «Строгино» (Москва), «Химки-М» (Химки). Плюс соседи — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) и «СКА-Хабаровск-2».
По итогам сезона 2024 года сильнейшие команды «дивизиона Б» (победители групп 1,2,3,4) пойдут на повышение в «дивизион А».
Западные клубы уже начали традиционное нытье по поводу авиаперелётов на Дальний Восток.
«Особенно экзотическими соперниками для “Орла” выглядят три команды, представляющие Дальний Восток. Интересно, как составители календаря распределят выездные матчи орловской команды с этими соперниками: придется трижды слетать через всю Россию или же “Орел” отправится в трехматчевое турне. Учитывая стоимость авиабилетов, по самым скромным подсчетам, один вояж на Дальний Восток обойдется орловскому клубу не менее чем 700 тысяч рублей», — говорится на сайте ФК «Орел».
Напомним, что «Динамо-Владивосток» начало учебно-тренировочный сбор в Подмосковье с победы над клубом «Леон Сатурн» из Раменского. Единственный гол на счету нападающего приморцев Никиты Зырянова.
Следующие контрольные матчи «Динамо» проведет 17 марта: в один день приморцы сыграют с московским «Динамо-2» и «Квантом».