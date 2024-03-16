В допустимых пределах: Роспотребнадзор о качестве атмосферного воздуха в Приморье

О качестве атмосферного воздуха на территории населенных пунктов, в связи с повышенной пожароопасной обстановкой в южных районах Приморского края, рассказали ИА PrimaMedia в управлении Роспотребнадзора Приморского края.
Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю увеличена кратность проведения лабораторных исследований качества атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ.
«За минувшие сутки проведено 35 исследований качества атмосферного воздуха на территории Владивостокского городского округа. По результатам социально-гигиенического мониторинга содержание диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, сажи, мелкодисперсных частиц РМ2,5-РМ10 в атмосферном воздухе в пределах допустимых максимально разовых концентраций», — отметили в ведомстве.
Продолжается проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха на содержание продуктов горения на территории Владивостока, Надеждинского муниципального района, Артема, Славянского городского поселения. Ситуация остается на контроле в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.