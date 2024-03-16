Десятый ребёнок родился в семье из Золотой Долины в Приморье

Жительница села Золотая Долина Вера Симуткина-Вяжанская родила дочку, которая стала десятым ребёнком в семье, сообщили в Telegram-канале Минздрава Приморского края.
Малышка появилась в акушерском стационаре Находкинской больницы, роды прошли без осложнений. Мама с дочкой уже дома. На семейном совете новорождённой выберут имя.
Оба родителя выросли в многодетных семьях. У мамы четверо братьев и сестёр, поэтому она считает, что семья не может существовать без детей.
«Да, они требуют от нас самоотдачи, в какой-то степени жертвенности. Но радости, любви дети дают ещё больше», — говорит многодетная мать.
Узнать о льготах для семей с детьми можно на Госуслугах, в Социальном фонде или в МФЦ.