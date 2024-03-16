Небольшой снег передают в Иркутске в субботу, 16 марта

Синоптики обещают переменную облачность, временами небольшой снег в столице Иркутской области сегодня, 16 марта. По прогнозу, будет северо-западный ветер 5−10 м/с, температура днем составит около 0ºС, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Иркутский гидрометцентр.