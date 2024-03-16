Звериный бэби-бум: в зоопарках Иркутска родилось около 40 детенышей

Этой весной в зоопарках столицы Приангарья произошел настоящий бэби-бум. На свет появились около 40 детенышей. О том, как поживают новоиспеченные родители и их малыши, читайте в материале КП-Иркутск.
От козы до морской свинки
Рекордсменом по рождаемости в этом году стал Иркутский зоосад. Здесь за последние два месяца на свет появились десять песчанок, девять крольчат, семь морских свинок и пять козлят. Последние особенно умиляют посетителей.
— Уж очень они забавные, — делится с «Комсомолкой» заместитель директора зоосада Жанна Сартакова. — Едва ли не с первых дней скачут по всему вольеру и людей не боятся. Самому маленькому — около месяца. Их мамы козы с кличками Белка, Фиона, Вилка и Ириска. Ириска подпускать к себе детенышей отказалась, поэтому сотрудникам пришлось самостоятельно вскармливать их специальной смесью.
В соседнем вольере картина не менее трогательная. Крохи — морские свинки повсюду ходят по пятам за мамой и папой. Они уже успели подрасти и обзавестись шерсткой. В это время в своей норке гурьбой сопят крольчата. От родителей им достался примечательный черно-белый окрас.
Кошачье прибавление
А в Сибирском зоопарке появление детенышей «помирило» двух местных любимиц. Будучи беременными, бенгальская кошка Афина и ее беспородная соседка постоянно норовили пошипеть друг на друга или даже куснуть. Особенно агрессивной «бенгал» стала с появлением котенка. Вскоре родила и вторая кошка.
— Мы переживали, что Афина навредит чужим котятам, — рассказывает директор Сибирского зоопарка Ангелина Никитина. — Хотели переселять семью, но все сложилось иначе. Неожиданно она сама принесла свою кроху к черной кошке на «знакомство». Теперь мамаши вместе воспитывают своих малышей без ссор и драк. Даже спят рядышком.
Также сотрудники нередко замечали, как Афина умывает котят бывшей «соперницы» словно своих собственных.
Новый обитатель зоопарка
Кстати, в Сибирском зоопарке появился еще один новый детеныш. Однако он не родился здесь. Это обезьяна мангабей по кличке Алиса, ее привезли в Иркутск из зоопарка в Нижнем Новгороде. Мангабеи — это небольшие обезьяны черного окраса. Они обитают в сухих тропических и субтропических лесах Южной и Центральной Африке. Кстати Алиса — единственный мангобей, который родился в России за много лет. Сейчас обезьянке около пяти месяцев. Она провела полтора месяца на карантине. А теперь это маленькое чудо может увидеть любой желающий своими глазами. Она обожает людей и с радостью идет на контакт.
Вот как выглядит эта забавная малышка. Она не умеет держать ложку, но очень старается, а еще у нее есть своя маленькая кровать и любимая игрушка.
— В Нижнем Новгороде ее назвали Чиполинка из-за хохолка на голове, но у нас уже жил кто-то с такой кличкой, поэтому решили назвать Алисой. У нее уже есть жених по кличке Макс — семилетний мангобей. Через четыре года мы планируем их познакомить, — рассказывает директор Сибирского зоопарка.
Трижды родители
А этот экзотический детеныш с полосатым хвостом точно никого не оставит равнодушным. Этот комочек родился в Иркутском зоопарке 5 марта. Родителями стали лемуры Милана и Чикки. С кличкой сотрудники, пока не спешат, но временно дали имя Малыш. Дело в том, что пол крохи еще неизвестен.
— Милана отлично заботится о своем детеныше, — рассказывает директор зоопарка Людмила Ивушкина. — Он всегда рядом с матерью, держится лапками за ее шкуру. На людей Малыш не обращает внимания. Посетителей мы просим рядом с ним не шуметь и ни в коем случае не стучать по стеклу.
Всего у пары трое детенышей. Двое из них уже подросли. Главе семейства, Чикки, скоро исполнится 12 лет, что для этих животных солидный возраст. Когда-то его выкупили из цирка.