Звериный бэби-бум: в зоопарках Иркутска родилось около 40 детенышей

Кстати, в Сибирском зоопарке появился еще один новый детеныш. Однако он не родился здесь. Это обезьяна мангабей по кличке Алиса, ее привезли в Иркутск из зоопарка в Нижнем Новгороде. Мангабеи — это небольшие обезьяны черного окраса. Они обитают в сухих тропических и субтропических лесах Южной и Центральной Африке. Кстати Алиса — единственный мангобей, который родился в России за много лет. Сейчас обезьянке около пяти месяцев. Она провела полтора месяца на карантине. А теперь это маленькое чудо может увидеть любой желающий своими глазами. Она обожает людей и с радостью идет на контакт.