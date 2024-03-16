Нового главу «Газпром Добыча Иркутск» представили губернатору Приангарья

Назначение на новую должность Алексей Дарымов получил 14 марта. До этого он с 2021 года был главным инженером и первым замгендиректора ООО «Газпром добыча Иркутск», а ещё раньше занимал аналогичную должность в ООО «Газпром добыча Надым».