Нового главу «Газпром Добыча Иркутск» представили губернатору Приангарья

В здании правительства Иркутской области прошла встреча губернатора Игоря Кобзева с. начальником департамента ПАО «Газпром» Сергеем Меньшиковым и новым генеральным директором ООО «Газпром добыча Иркутск» Алексеем Дарымовым. Об этом сообщила пресс-служба регионального кабмина.
Назначение на новую должность Алексей Дарымов получил 14 марта. До этого он с 2021 года был главным инженером и первым замгендиректора ООО «Газпром добыча Иркутск», а ещё раньше занимал аналогичную должность в ООО «Газпром добыча Надым».
На встрече обсудили работу Иркутского центра газодобычи, а также актуальные вопросы газификации Иркутской области.