Объем гранта приблизился к 10 млн: проект «мама-предприниматель» стартует в Приморье

«Программа “Мама-предприниматель” становится все более востребованной. Только в прошлом году мы приняли 5 тысяч заявок, участницами всех треков стали 3,5 тысяч женщин, объем грантовой поддержки приблизился к отметке 10 млн рублей, еще 5 млн рублей было потрачено в рамках других инструментов поддержки. В этом году мы сохраним привычный формат проведения программы. Однако, расширим программу на другие регионы. Также у нас будет проведен отдельный трек “Мама на селе”. Обсуждается еще один — “Мама в экспорте”, — отметила заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова.