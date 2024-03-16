Объем гранта приблизился к 10 млн: проект «мама-предприниматель» стартует в Приморье

В Приморском крае объявлен старт программы «Мама-предприниматель» (18+). Только за прошлый 3,5 тысячи женщин смогли стать участницами, пройти обучение и побороться за грант в 100 тысяч рублей на развитие собственного бизнеса. В 2024 году организаторы подготовили для участниц новые категории «мама на селе» и «мама в экспорте». Программу планируют расширить на другие регионы, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Центр «Мой бизнес».
В ближайшее время будет сформирован список регионов, где пройдет программа «Мама-предприниматель».
«Программа “Мама-предприниматель” становится все более востребованной. Только в прошлом году мы приняли 5 тысяч заявок, участницами всех треков стали 3,5 тысяч женщин, объем грантовой поддержки приблизился к отметке 10 млн рублей, еще 5 млн рублей было потрачено в рамках других инструментов поддержки. В этом году мы сохраним привычный формат проведения программы. Однако, расширим программу на другие регионы. Также у нас будет проведен отдельный трек “Мама на селе”. Обсуждается еще один — “Мама в экспорте”, — отметила заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова.
«На сессии по реализации программы “Мама-предприниматель” в рамках форума поддержки МСП были отмечены три тенденции: высокий спрос на тематические треки по определённому направлению бизнеса, высокий потенциал развития программы на сельских территориях и необходимость постпрограммного сопровождения участниц, который мы будем прорабатывать на базе агентства “Мой бизнес — Мои возможности”, — отметила директор Центра “Мой бизнес” Псковской области Анастасия Иванова.
Участницами могут стать женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, включая приемных детей, усыновителей, опекунш.
«Грант в миллион рублей, который я получила как победительница, я трачу на создание и развитие музея “Хлеба и каши”, — отметила победительница программы Ольга Волконская.
Обучение проходит в формате многодневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительный этап — конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Лучшие бизнес-проекты получают грант в размере 100 тысяч рублей и другу ю поддержку.
Оставить свою заявку на участие можно уже сейчас на сайте мамапредприниматель.рф.