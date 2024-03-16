Приморье накроют ледяной дождь и ураганный ветер: жителям советуют оставаться дома

По прогнозам, 17 марта ожидаются интенсивные осадки и мощные порывы ветра. Сильный снегопад пройдет в северо-восточной части, мокрый снег с ледяным дождем возможны на юге. Ветер усилится по всему краю, однако хуже всего обстановка ожидается на севере и на юге. Местами прогнозируют штормовые и ураганные ветры, в некоторых районах скорость при порывах может достигать 30 м/с.