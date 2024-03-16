Приморье накроют ледяной дождь и ураганный ветер: жителям советуют оставаться дома

По прогнозам, 17 марта ожидаются интенсивные осадки и мощные порывы ветра. Сильный снегопад пройдет в северо-восточной части, мокрый снег с ледяным дождем возможны на юге. Ветер усилится по всему краю, однако хуже всего обстановка ожидается на севере и на юге. Местами прогнозируют штормовые и ураганные ветры, в некоторых районах скорость при порывах может достигать 30 м/с.
На этом фоне возможны метели и пыльные бури в районах с меньшими снегопадами. Приморцам рекомендуют заранее позаботиться о своем имуществе и личной безопасности. По возможности 17 марта рекомендуется избегать поездок. Обильные осадки и скопление льда могут стать причиной ЧС на дорогах, особенно на горных перевалах.
Напомним, 15 марта к границам Приморья подошел циклон из районов Китая, который принес с собой осадки различной интенсивности. Минимальные температуры станут ниже, чем накануне.