Хабаровские ориентировщицы отличились на всероссийских соревнованиях

В эстафетах мужская сборная Хабаровского края завоевала две серебряные медали, а у девушек наград целых три. В двухэтапной эстафете Мария Воробьева и Алина Игнатова показали второй результат, а в командах из трёх человек Кравченко, Игнатова и Трапезникова одержали победу, а Мария Воробьева, Софья Кузнецова и Лариса Купрацевич финишировали на третьем месте.