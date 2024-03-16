Хабаровские ориентировщицы отличились на всероссийских соревнованиях

Ориентировщики Хабаровского края завоевали 20 медалей на чемпионате и первенстве России среди взрослых, которые проходили в Иркутске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», участники состязаний, помимо личных медалей, также лидировали в командном зачёте. Так, женская сборная нашего региона заняла первое место, а мужская — второе.
По информации пресс-службы министерства спорта Хабаровского края, Алёна Трапезникова и Сергей Горланов завоевали по медали в личных дисциплинах. Алёна победила в классической гонке и стала второй в лонге, а Сергей стал обладателем двух серебряных наград. Также бронзовым призёром чемпионата России стала Анастасия Кравченко.
В эстафетах мужская сборная Хабаровского края завоевала две серебряные медали, а у девушек наград целых три. В двухэтапной эстафете Мария Воробьева и Алина Игнатова показали второй результат, а в командах из трёх человек Кравченко, Игнатова и Трапезникова одержали победу, а Мария Воробьева, Софья Кузнецова и Лариса Купрацевич финишировали на третьем месте.
— Соревнования прошли на высоком уровне, были организованы трансляции, GPS-треки. На дистанции до последнего было непонятно, кто будет победителем. У всех участников осталось хорошо впечатление. Ещё порадовала погода, впервые в этом сезоне мы бежали не в мороз, — рассказала Алёна Трапезникова.
Напомним, что в декабре прошлого года спортсмены из Хабаровского края успешно выступили на чемпионате России по лыжным дисциплинам ориентирования, который проходил в городе Горнозаводск Пермского края. Алёна Трапезникова стала обладательницей серебряной и двух бронзовых медалей, Сергей Горланов завоевал три золота, а Анастасия Кравченко — три бронзы.
В эстафетах вторую ступень пьедестала заняли Артур Плехов и Сергей Горланов, лишь немного уступил лидерам, а награды высшего достоинства в этой дисциплине достались Алёне Трапезниковой и Анастасии Кравченко. Кроме того, пять золотых и серебряная награды у Ксении Павловой, а Юлия Серова дважды стала второй.