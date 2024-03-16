Ещё одна ледовая переправа закрыта в Хабаровском крае

Прекратил работу проезд по реке Нимелен в 8 км от села им. П. Осипенко, располагавшийся на дороге между районным центром и селом Владимировка, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию пресс-службы МЧС по Хабаровскому краю. Дорожные и информационные знаки, а также спасательный пост в этом месте демонтированы. Переправа закрыта, выход на лёд здесь, как и по всей реке, опасен для жизни.