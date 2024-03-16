Ещё одна ледовая переправа закрыта в Хабаровском крае

Прекратил работу проезд по реке Нимелен в 8 км от села им. П. Осипенко, располагавшийся на дороге между районным центром и селом Владимировка, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию пресс-службы МЧС по Хабаровскому краю. Дорожные и информационные знаки, а также спасательный пост в этом месте демонтированы. Переправа закрыта, выход на лёд здесь, как и по всей реке, опасен для жизни.
Сотрудники ГИМС МЧС России обращают внимание автолюбителей, что с повышением температур лед начинает разрушаться стремительно. Неважно, какой он толщины — изменения происходят в самой структуре льда. Он становится рыхлым, хрупким, наполняется водой. Где вчера еще можно было проехать, через день-два может быть смертельно опасно. Не рискуйте напрасно, не пользуйтесь закрытыми переправами. Обращайте внимание на установленные запрещающие знаки!
На контроле инспекторов ГИМС сейчас находятся 27 действующих ледовых переправ: Аяно-Майский район — 4, Верхнебуреинский район — 1, Охотский район — 4, Николаевский район — 3, Хабаровский район — 2, район им. П. Осипенко — 4, район им. Лазо — 2, Ульчский район — 6, Комсомольский район — 1.