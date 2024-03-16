Глава Владивостока назвал лидеров голосования за благоустройство скверов

После первого дня голосования за благоустройство общественных пространств во Владивостоке определилась тройка скверов-лидеров, сообщил в своём Telegram-канале глава города Константин Шестаков.
На первом месте пока держится сквер на Борисенко, 102 — за него на утро 16 марта отдали 1421 голос. Второе место у сквера на Некрасовской, 96 и 98 — 739 голосов. На третьем месте оказался сквер Кутузова, у него 725 голосов.
На сайте нацпроекта голосование продлится с 15 марта по 30 апреля. Также 16 и 17 марта отдать голос за сквер на избирательных участках Владивостока, где горожанам помогают волонтёры.
Выбрать можно один из следующих скверов, победивший по голосам благоустроят в 2025 году:
сквер Октябрьский на улице Октябрьская, 16, 18, 20;
сквер на Октябрьской, 10 и 12;
сквер Магнитогорский на Магнитогорской, 1;
сквер на Борисенко, 102;
сквер на Некрасовской, 96 и 98;
сквер на Ильичева, 14−16;
сквер Кутузова на Русской, 41.
Напомним, голосование за обустройство общественных территорий стартовало по всему Приморью 15 марта. Всего в регионе на выбор представили порядка 60 скверов, парков и площадей.