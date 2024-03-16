Глава Владивостока назвал лидеров голосования за благоустройство скверов

На первом месте пока держится сквер на Борисенко, 102 — за него на утро 16 марта отдали 1421 голос. Второе место у сквера на Некрасовской, 96 и 98 — 739 голосов. На третьем месте оказался сквер Кутузова, у него 725 голосов.