Саундтреки из «Гарри Поттера» прозвучат в Ангарске в исполнении оркестра Sonorus

Сотни миллионов людей не только видели знаменитый фильм (6+) про мальчика, который выжил, но и слышали гениальную музыку Джона Уильямса. Оскароносный композитор подарил нам шедевр на века. Его магические мелодии уже более 20 лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру.