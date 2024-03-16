Саундтреки из «Гарри Поттера» прозвучат в Ангарске в исполнении оркестра Sonorus

Симфонические саундтреки из фильма «Гарри Поттер» (6+) прозвучат в исполнении камерного оркестра Sonorus. Концерт состоится на сцене ДК «Современник» в Ангарске 16 апреля. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили организаторы.
Сотни миллионов людей не только видели знаменитый фильм (6+) про мальчика, который выжил, но и слышали гениальную музыку Джона Уильямса. Оскароносный композитор подарил нам шедевр на века. Его магические мелодии уже более 20 лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру.
«Sonorus это не просто заклинание. Теперь это камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории, а также известные саундтреки последних десятилетий. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых максимально близко передает атмосферу волшебства», — отмечают организаторы.