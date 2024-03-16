«Гостевой семьей» для воспитанников детских домов могут стать жители Хабаровского края

Жители Хабаровского края, решившие взять на воспитание ребенка из детского дома, могут опробовать такой формат как «Гостевая семья». Одной из таких семей является многодетная семья Субботиных Евгения Владимировича и Елены Ивановны, которая в 2023 году оформила гостевую семью. Супруги решили подарить детям незабываемые эмоции, теплоту и любовь, хотя бы на время. Но сложилось так, что дети обрели настоящую любящую семью на совсем. Супруги оформили опеку и сейчас в этой замечательной семье воспитываются 12 детей, 5 из которых приемные, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт правительства Хабаровского края.
По данным министерства социальной защиты, в Хабаровском крае в детских домах проживает 607 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которых можно пригласить на каникулы в «Гостевую семью».
Ребенок может находиться в семье не более 3 месяцев. Каникулы могут проходить в лагере или санатории на территории России, или просто дома. Покидать границы РФ с ребенком запрещено. Если у воспитанника есть родные братья и сестры, то брать детей можно только всех вместе за исключением случаев, когда по медицинским показаниям или по желанию самих детей это невозможно. На период пребывания ребенка в семье, детский дом обеспечивает его продуктами питания или денежной компенсацией на их приобретение.
Ребенка можно принять в «гостевую семью» на выходные, праздничные дни, а также на каникулы «Временные» родители должны быть старше 18 лет, иметь постоянную регистрацию по месту жительства, а также соблюдать ряд других условий.
Для оформления «гостевой семьи» необходимо обратиться в орган опеки и попечительства по месту жительства с заявлением о выдаче заключения о возможности временной передачи ребенка в семью. Специалист органа опеки и попечительства обследует условия жизни «гостевой семьи» и примет решение о выдаче заключения о возможности временной передачи ребенка в семью.
Отметим, в рамках национального проекта «Демография» на территории Хабаровского края осуществляется поддержка семей с детьми, в том числе усыновителей. Усыновители приобретают право на использование материнского капитала. Региональный капитал за второго ребенка получают семьи, где усыновленный ребенок родился с 2019 года. Краевой капитал — при усыновлении в семью третьего ребенка. Семьи также получают единовременное пособие при усыновлении первого ребенка, и все детские пособия в соответствии с возрастом.
При усыновлении родители получают федеральную единовременную выплату в размере 309737 рублей на каждого усыновленного ребенка вне зависимости от иных выплат. В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся родственниками, выплачивается дополнительно, из краевого бюджета, единовременное пособие в размере 175043 рубля на каждого ребёнка.