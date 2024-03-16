«Гостевой семьей» для воспитанников детских домов могут стать жители Хабаровского края

Ребенок может находиться в семье не более 3 месяцев. Каникулы могут проходить в лагере или санатории на территории России, или просто дома. Покидать границы РФ с ребенком запрещено. Если у воспитанника есть родные братья и сестры, то брать детей можно только всех вместе за исключением случаев, когда по медицинским показаниям или по желанию самих детей это невозможно. На период пребывания ребенка в семье, детский дом обеспечивает его продуктами питания или денежной компенсацией на их приобретение.