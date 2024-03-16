Кузбасс лидирует в Сибири по явке на выборах президента России

Избирательная комиссия Кемеровской области подвела итоги первого дня голосования на выборах президента Российской Федерации. В Кузбассе 15 марта к урнам пришли 61,62% избирателей. Пока это лучший показатель в Сибири.
16 марта избирательные участки открылись вновь в 8.00, продолжат свою работу до 20.00. Сегодня ожидается пик активности.
Добавим, что в Кемеровской области зарегистрировано 1 905 832 избирателя, для них открыты 1566 участков. Помимо этого работают 11 временных пунктов для голосования — в СИЗО, санатории, в больницах.