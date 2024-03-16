Хабаровчане могут поучаствовать в битве роботов и выиграть 6,6 млн рублей

Турнир проводится в рамках президентского нацпроекта «Цифровая экономика». Начальный этап отборочных соревнований состоится в мае. Участники покажут навыки владения робототехникой в двух дисциплинах.
«Первая категория соревнований предназначена для детей в возрасте от 10 до 17 лет и называется “Битва мини-роботов”. Здесь участвуют роботы весом до 1,5 кг и размерами не превышающими 25×25x25 см. Вторая категория предназначена для взрослых и называется “Битва роботов”. В этой категории участвуют роботы весом до 110 кг и размерами до 150×150x200 см», — пояснили в правительстве региона.
Регистрация желающих принять участи продлена до 18 марта включительно. Заявки от команд, где может состоять от 1 до 5 человек, принимаются на сайте «Госуслуги». Результаты отбора будут опубликованы на официальном сайте соревнований, а участники получат уведомления по электронной почте.