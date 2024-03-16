Хабаровчане могут поучаствовать в битве роботов и выиграть 6,6 млн рублей

«Первая категория соревнований предназначена для детей в возрасте от 10 до 17 лет и называется “Битва мини-роботов”. Здесь участвуют роботы весом до 1,5 кг и размерами не превышающими 25×25x25 см. Вторая категория предназначена для взрослых и называется “Битва роботов”. В этой категории участвуют роботы весом до 110 кг и размерами до 150×150x200 см», — пояснили в правительстве региона.