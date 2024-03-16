Два самых больших сапа в мире попали в объектив видеографов «Комсомолки»

Второй угон льдины (уже ставшее традиционным мероприятие по сап-серфингу) прошел на пляже на Татарской во Владивостоке. Напомним, первый в этом году флешмоб состоялся в прошлое воскресенье, 10 марта, а уже 16 марта его открыли официально, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Среди участников владельцы двух самых больших сапов, сделанных по заказу компании из Владивостока. Мировой рекорд (на плавсредство, как оказалось, можно погрузить более 40 человек) зарегистрировали в прошлом году. Об этом «КП» подробнее писала в отдельном материале. В «проверке» рекорда решили участвовать 42 человека вместо планируемых 32. Инструкторы тогда не просто ходили по нему, а даже бегали, как будто это понтонный причал.
Напомним, 10 марта на берег в акватории Амурского залива пришло более 200 человек, чтобы посмотреть на угон. Каждый год приморцы удивляют на этом мероприятии своим подходом к внешнему виду. Например, в 2023 году во флешмобе участвовал краб Себастьян.