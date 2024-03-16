Два самых больших сапа в мире попали в объектив видеографов «Комсомолки»

Среди участников владельцы двух самых больших сапов, сделанных по заказу компании из Владивостока. Мировой рекорд (на плавсредство, как оказалось, можно погрузить более 40 человек) зарегистрировали в прошлом году. Об этом «КП» подробнее писала в отдельном материале. В «проверке» рекорда решили участвовать 42 человека вместо планируемых 32. Инструкторы тогда не просто ходили по нему, а даже бегали, как будто это понтонный причал.