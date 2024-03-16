Ледовый автозимник закрыли в Мамско-Чуйском районе в связи с потеплением

Ситуацию с обеспечением топливом Мамско-Чуйского района для завершения отопительного периода обсудили в правительстве Иркутской области.
Совещание потребовалось из-за того, что с 11 марта в связи с потеплением и выходом воды на дорогу закрыли ледовый автозимник Мусковит-Мамакан, по которому завозили уголь для котельных района. Сейчас ситуацию контролирует региональное министерство жилищной политики и энергетики.
— По зимней автодороге в район завезли более 2,2 тыс тонн угля. Остаток — 758 тонн планируют доставить до конца марта по техническим дорогам. Также рассматривают возможность открытия переправы до поселка Мама, — говорят в правительстве.
Запас угля в Мамско-Чуйском районе составляет 1 541 тонну, а остаток заготовленной древесины −376 плотных кубометров.
Проработан вопрос обеспечения древесным топливом для котельных, работающих на биотопливе. Приняли решение перевести на древесное топливо две котельных, в поселках Луговский и Мама.