Ледовый автозимник закрыли в Мамско-Чуйском районе в связи с потеплением

Совещание потребовалось из-за того, что с 11 марта в связи с потеплением и выходом воды на дорогу закрыли ледовый автозимник Мусковит-Мамакан, по которому завозили уголь для котельных района. Сейчас ситуацию контролирует региональное министерство жилищной политики и энергетики.