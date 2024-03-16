Более 70 крупных призов подготовили для иркутян на празднике Масленицы

Для жителей Иркутска подготовили 70 ценных призов и подарков на главном празднике Масленицы (0+) сегодня, 16 марта. Напомним, мероприятие пройдет у стадиона «Труд» с 13.00 до 16.00. Горожане могут выиграть бытовую технику, Яндекс станции, различные полезные инструменты, принадлежности для обслуживания автомобиля и работы на даче и многое другое, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Как рассказал директор МАУ «Праздник» Антон Титков, призы можно будет получить за участие и победу в конкурсах. Кроме того, ценный приз подготовили и для тех, кто сможет выиграть на «Казачьей масленице», победив в состязании среди гиревиков или в конкурсе на поедание блинов.
Напомним, что для жителей Иркутска испекут 2024 блина во время праздника. Аппетитную выпечку будут раздавать бесплатно.