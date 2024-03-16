Более 70 крупных призов подготовили для иркутян на празднике Масленицы

Как рассказал директор МАУ «Праздник» Антон Титков, призы можно будет получить за участие и победу в конкурсах. Кроме того, ценный приз подготовили и для тех, кто сможет выиграть на «Казачьей масленице», победив в состязании среди гиревиков или в конкурсе на поедание блинов.