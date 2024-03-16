Масштабные масленичные гуляния проходят в Хабаровском крае

Не менее яркие мероприятия в честь завершения масленой недели состоялись в Комсомольском районе. Так, в Доме культуры посёлка Уктур прошли посиделки «Лакомка!» — организаторы рассказали гостям об истории и традициях Масленицы, а в конце устроили для них чаепитие с блинами. В ДК села Большая Картель дети насладились игровой программой «Большие гонки». А в селе Пивань сотрудники местного ДК подарили праздник воспитанникам школы-интерната.