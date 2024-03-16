Масштабные масленичные гуляния проходят в Хабаровском крае

По всему Хабаровскому краю начались масленичные гуляния. Жители региона провожают зиму спортивными мероприятиями, посиделками с блинами и весёлыми играми, сообщает пресс-служба краевого правительства.
В районе имени Лазо прошла «Лыжная Масленица», которая ознаменовала окончание лыжного сезона — в ней приняли участие множество спортсменов всех возрастов, включая молодёжь. В это же время в поселке Золотой отгремели народные гуляния «Масленичные забавы».
Не менее яркие мероприятия в честь завершения масленой недели состоялись в Комсомольском районе. Так, в Доме культуры посёлка Уктур прошли посиделки «Лакомка!» — организаторы рассказали гостям об истории и традициях Масленицы, а в конце устроили для них чаепитие с блинами. В ДК села Большая Картель дети насладились игровой программой «Большие гонки». А в селе Пивань сотрудники местного ДК подарили праздник воспитанникам школы-интерната.
«Скоморохи ярко и интересно начали игровую программу, помогали участникам пройти различные испытания на станциях, веселились и играли с детьми», — рассказали в правительстве.