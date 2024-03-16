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Из-за непогоды закрыты трассы в двух регионах

«КазАвтоЖол» сообщил об ограничениях на республиканских трассах из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 09:00 16 марта 2024 года введено ограничение движения транспорта, которое действует на двух автодорогах республиканского значения в двух областях..

Карагандинская область.

Из-за снега, низовой метели, ограничения видимости, ветра и гололёда закрыта трасса «Кызылорда-Павлодар» от Караганды до границы Павлодарской области. Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.

Павлодарская область.

Из-за ухудшения погодных условий в Карагандинской области для грузового и общественного автотранспорта закрыта трасска «Кызылорда-Павлодар» от границы Карагандинской области до посёлка Шидерты.

К этому часу на автодорогах республиканского значения задействовано 246 единиц техники и 445 человек.