Из-за непогоды закрыты трассы в двух регионах

По состоянию на 09:00 16 марта 2024 года введено ограничение движения транспорта, которое действует на двух автодорогах республиканского значения в двух областях..
Карагандинская область.
Из-за снега, низовой метели, ограничения видимости, ветра и гололёда закрыта трасса «Кызылорда-Павлодар» от Караганды до границы Павлодарской области. Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.
Павлодарская область.
Из-за ухудшения погодных условий в Карагандинской области для грузового и общественного автотранспорта закрыта трасска «Кызылорда-Павлодар» от границы Карагандинской области до посёлка Шидерты.
К этому часу на автодорогах республиканского значения задействовано 246 единиц техники и 445 человек.