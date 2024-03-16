Лавинная опасность сохраняется в ВКО

Спасатели ДЧС ВКО и специалисты филиала «Казселезащита» провели профилактические спуски лавин на участке «Усть-Каменогорск- Горная Ульбинка-Северное», пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
Спущено порядка 750 кубометров снега. Автодорога была закрыта для движения автотранспорта, произведены снегоуборочные работы.
Сход лавины в марте возможен в любое время суток. Снег становится тяжелым и лавины в этот период стекают легко и быстро. В целях безопасности в регионе с начала марта сброшено 19 650 кубометров снега. Населению рекомендуем не выезжать и не выходить в горы, — отметил Советбек Станбеков, руководитель ВК филиала «Казселезащита».