Лавинная опасность сохраняется в ВКО

Сход лавины в марте возможен в любое время суток. Снег становится тяжелым и лавины в этот период стекают легко и быстро. В целях безопасности в регионе с начала марта сброшено 19 650 кубометров снега. Населению рекомендуем не выезжать и не выходить в горы, — отметил Советбек Станбеков, руководитель ВК филиала «Казселезащита».