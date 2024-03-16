Масленичные гуляния 16 марта в ДВФУ продолжатся до полуночи

Напомним, В ДВФУ с 15 по 17 марта с 08.00 до 20.00 работают три избирательных участка: № 4280 в реабилитационном центре медицинского комплекса ДВФУ, № 4281 в корпусе А (4 уровень), № 4282 в корпусе А (5 уровень). Для участия в голосовании не забудьте взять паспорт.