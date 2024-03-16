Масленичные гуляния 16 марта в ДВФУ продолжатся до полуночи

Празднование широкой Масленицы продолжается в Дальневосточном федеральном университете. Развлекательная программа (0+) 16 марта расписана до 00.00. Студентов, сотрудников и гостей вуза ждут мастер-классы, открытый кинотеатр, игры, фотозоны, интеллектуальные квизы, концерт от творческих коллективов ДВФУ и приглашенных артистов. По русским традициям всех гостей праздника угощают пышными блинами и горячим чаем.
16 марта встречать гостей в главном корпусе университета начнут уже с 8 часов утра. Мероприятия пройдут параллельно на трех площадках: третьем, четвертом и пятом уровнях корпуса А. Программа будет длиться непрерывно с 8.00 до 00.00.
В течение праздничного дня на 5 уровне гостей праздника ждут различные настольные игры: «Токатронь» (0+), «Раузфор» (12+), «Катапульта» (0+), состязания в игре «Морской бой» (0+), а также проверка сил на «Баланс борде» (0+). Кроме того, будет возможность сделать моментальное фото с помощью селфи-зеркала (0+).
На 4 уровне будет работать почтовая станция, где все желающие смогут отправить друзьям или близким поздравительную открытку «Масленица идет — весну под руки ведет!», сфотографироваться в тематических фотозонах.
С 10.00 до 17.00 будут проходить мастер-классы по изготовлению декоративных свечей и рисунков «Эбру», а также изготовлению весенних букетов из сухоцветов и бисероплетению. При желании гостям сделают тематический аквагрим по предложенным референсам.
Вечер продолжится Весенним кубком КВН с 18.35 до 19.30.
С 20.00 до полуночи для гостей праздника выступят кавер-группы «Мышь в квадрате», Coin, «Аура» и «Радио бэнд», а также MС Граф.
Также 16 марта в 19.45, 20.30, 21.15, 22.00 и в 22.45 пройдет розыгрыш подарков. Среди участников выборов президента РФ разыграют игровую консоль PlayStation 5 Slim, стайлер Dyson, доски SUP Adventum, телевизор, принтер, билет в молодежную столицу и еще 1000 ценных призов — беспроводные колонки, толстовки, зарядные устройства, рюкзаки и многое другое.
Напомним, В ДВФУ с 15 по 17 марта с 08.00 до 20.00 работают три избирательных участка: № 4280 в реабилитационном центре медицинского комплекса ДВФУ, № 4281 в корпусе А (4 уровень), № 4282 в корпусе А (5 уровень). Для участия в голосовании не забудьте взять паспорт.