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Центр тяжелой атлетики создадут в стране

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане будет создана система индивидуальной работы со спортсменами-тяжелоатлетами всех возрастных категорий и организован Центр тяжелой атлетики для их профессиональной подготовки.
Источник: Podrobno.uz

Об этом говорилось в ходе презентации 15 марта с участием президента Узбекистана.

Отмечено, что Центр будет функционировать при Министерстве спорта, расположится он в Чирчике. Это специализированное учебное заведение займется обучением с 7-го по 11-й класс. Юниоров будут готовить на основе передовых методов как основных кандидатов в состав сборных команд.

Планируется, что центр начнет свою деятельность с 2025/2026 учебного года.

Кроме того, при поддержке Совета Федерации профсоюзов будет организован спортивный клуб по тяжелой атлетике.

В Каракалпакстане, а также в Наманганской, Ташкентской и Самаркандской областях будут открыты региональные школы.

С целью популяризации тяжелой атлетики планируется провести трехступенчатые соревнования, а также чемпионат Центральной Азии и открытое первенство Uzbekistan Open.

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