Центр тяжелой атлетики создадут в стране

Об этом говорилось в ходе презентации 15 марта с участием президента Узбекистана.
Отмечено, что Центр будет функционировать при Министерстве спорта, расположится он в Чирчике. Это специализированное учебное заведение займется обучением с 7-го по 11-й класс. Юниоров будут готовить на основе передовых методов как основных кандидатов в состав сборных команд.
Планируется, что центр начнет свою деятельность с 2025/2026 учебного года.
Кроме того, при поддержке Совета Федерации профсоюзов будет организован спортивный клуб по тяжелой атлетике.
В Каракалпакстане, а также в Наманганской, Ташкентской и Самаркандской областях будут открыты региональные школы.
С целью популяризации тяжелой атлетики планируется провести трехступенчатые соревнования, а также чемпионат Центральной Азии и открытое первенство Uzbekistan Open.
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