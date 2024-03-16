Центр тяжелой атлетики создадут в стране

Отмечено, что Центр будет функционировать при Министерстве спорта, расположится он в Чирчике. Это специализированное учебное заведение займется обучением с 7-го по 11-й класс. Юниоров будут готовить на основе передовых методов как основных кандидатов в состав сборных команд.