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В Ташкенте некоторых потребителей оставили до вечера без газа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Компания «Худудгаз Пойтахт» проинформировала о графике отключений газа на 16 марта, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Сегодня без топлива остались некоторые локации Сергелийского района. Среди них махалли «Кутбарака», «Хонтепа», «Курувчилар», «Султонобод», «Хонобод» и «Фарогатли».

Отключения связаны с проведением ремонтных работ. Они продлятся до 16:00.