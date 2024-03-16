В Ташкенте некоторых потребителей оставили до вечера без газа

Сегодня без топлива остались некоторые локации Сергелийского района. Среди них махалли «Кутбарака», «Хонтепа», «Курувчилар», «Султонобод», «Хонобод» и «Фарогатли».
Отключения связаны с проведением ремонтных работ. Они продлятся до 16:00.
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Сегодня без топлива остались некоторые локации Сергелийского района. Среди них махалли «Кутбарака», «Хонтепа», «Курувчилар», «Султонобод», «Хонобод» и «Фарогатли».
Отключения связаны с проведением ремонтных работ. Они продлятся до 16:00.