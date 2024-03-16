Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси в субботу

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Погода в субботу ожидается переменно облачная, лишь в отдельных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, сообщили в Белгидромете.
Так, согласно прогнозам синоптиков, в утреннее и ночное время могут наблюдаться слабые туманы и гололед. Ветер будет юго-западный, в отдельных областях — умеренный южный. При этом ближе к середине дня он может стать порывистым.
В темное время суток температура воздуха будет колебаться между −2 и +4°С, а в дневное время столбики термометров остановятся на отметке +8…+15°С.
При этом уже завтра, 17 марта, прогнозируется облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики ожидаются дожди, вечером по западу Беларуси возможен даже мокрый снег.
В ночные и утренние часы кое-где опустится слабый туман. Ветер южный с переходом на западный порывистый. Ночью столбики термометров покажут +1…+8°С, днем — от +6°С до +13°С.