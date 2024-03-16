Снег и тепло придут в Хабаровский край 17 марта

На севере пройдет снег. В районе имени Полины Осипенко по прогнозу без осадков. Ночью −6…-23 градуса, днем — два-десять градусов ниже нуля. Ветер различных направлений усилится от трех до 14 метров в секунду, а по побережью — до 15−20 метров в секунду.