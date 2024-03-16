Снег и тепло придут в Хабаровский край 17 марта

В Хабаровском крае 17 марта ожидается теплая погода с осадками. Опасных метеоявлений при этом синоптики не прогнозируют.
В Хабаровске снега не будет. Ночью, по данным синоптиков, семь-девять градусов мороза, днем — от минус одного до минус трех. Ветер северо-восточный усилится от шести до 12 метров в секунду.
На юге местами выпадет небольшой снег. Ночью по прогнозу семь-12 градусов ниже нуля, днем — от минус пяти до нуля. Ветер северный от пяти до 10 метров в секунду.
В центральной части Хабаровского края существенных осадков не ожидается. Ночью будет холодно: от −12 до −27 градусов, днем столбики термометров поднимутся до минус девяти-нуля градусов. Ветер северных направлений усилится от двух до 11 метров в секунду.
На севере пройдет снег. В районе имени Полины Осипенко по прогнозу без осадков. Ночью −6…-23 градуса, днем — два-десять градусов ниже нуля. Ветер различных направлений усилится от трех до 14 метров в секунду, а по побережью — до 15−20 метров в секунду.