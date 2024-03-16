До плюс +15°С ожидается сегодня в Беларуси

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 15 градусов ожидается сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по западной половине скажется влияние малоактивного фронтального раздела, где пройдут небольшие дожди. Ветер южный слабый до умеренного.



Температура воздуха составит плюс 9−15 градусов.