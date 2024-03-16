В войну заряжала пулеметы и привязывала бомбы: хабаровчанке Еве Чечукаловой исполнился 101 год

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил с юбилеем жительницу города Еву Чечукалову. Женщине исполнился 101 год. Ветеран Великой Отечественной войны получила памятный подарок.
Ева Израилевна родилась 16 марта 1923 году в Киеве. Окончила школу с золотой медалью, планировала поступать в университет. Но вместо выпускного началась война. Семья эвакуировалась в Серов Свердловской области, где в тайне от родителей девушка добровольцем записалась на фронт. Воевала в составе 152-го истребительного авиационного полка седьмой воздушной армии на Карельском фронте. Вместе с другими молодыми девушками заряжала пулеметы и подвешивала к самолетам бомбы.
После войны окончила университет, стала геохимиком и по распределению переехала в Хабаровск, где и проработала всю жизнь научным сотрудником.
С мужем Василием прожила больше 60 лет. Он тоже принимал участие в войне, а в Хабаровске был артистом в театре музыкальной комедии, а потом стал заместителем директора. Василий Чечукалов умер несколько лет назад.
Ева Израилевна живет с дочкой, много читает. У нее двое внуков и пятеро правнуков.