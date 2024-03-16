В войну заряжала пулеметы и привязывала бомбы: хабаровчанке Еве Чечукаловой исполнился 101 год

Ева Израилевна родилась 16 марта 1923 году в Киеве. Окончила школу с золотой медалью, планировала поступать в университет. Но вместо выпускного началась война. Семья эвакуировалась в Серов Свердловской области, где в тайне от родителей девушка добровольцем записалась на фронт. Воевала в составе 152-го истребительного авиационного полка седьмой воздушной армии на Карельском фронте. Вместе с другими молодыми девушками заряжала пулеметы и подвешивала к самолетам бомбы.