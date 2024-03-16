В Иркутске продолжают благоустраивать парк Комсомольский

Парк Комсомольский продолжают благоустраивать в Иркутске. Планируется создать пешеходные тротуары с малыми архитектурными формами и объектами инфраструктуры. В парке появится новый асфальт, тротуары. Там обустроят велосипедную дорожку. Об этом сообщают в администрации города.
— На свободных участках посадят деревья и кустарники, обустроят газоны. Кроме того, смонтируют современное освещение, организуют зоны отдыха, а для сбора мусора поставят контейнеры, — говорят в администрации.
Для детей в парке появятся качели. Помимо этого, планируется перенести памятник комсомольцам с последующей его реставрацией.
В администрации напоминают, что в 2022 и 2023 годах прошли два этапа благоустройства этой территории. Там создали аллею Авиаторов, площадку для воркаута, скейт-парк, тропинки и зоны отдыха, уложили плитку, поставили скамейки, урны. Смонтировали освещение, детскую площадку, сделали велодорожки, высадили газоны.