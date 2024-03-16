В Иркутске продолжают благоустраивать парк Комсомольский

В администрации напоминают, что в 2022 и 2023 годах прошли два этапа благоустройства этой территории. Там создали аллею Авиаторов, площадку для воркаута, скейт-парк, тропинки и зоны отдыха, уложили плитку, поставили скамейки, урны. Смонтировали освещение, детскую площадку, сделали велодорожки, высадили газоны.