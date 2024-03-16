Самарскую область ждет обильный паводок

— В этом году осеннее увлажнение почвы в бассейне Волги выше прошлогодних значений и выше среднего уровня. Значительные запасы воды сохраняются в снежном покрове. Максимальный уровень воды в период весеннего половодья на малых реках области ожидается выше среднемноголетних значений на величину от 55 до 240 см. Вскрытия малых рек ожидаем с 5 по 20 апреля, очищение ото льда — в конце апреля — начале мая, — рассказал начальник ФГКУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдар Мингазов на заседании межведомственной противопаводковой комиссии.