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«Открытый диалог» со студентами провёл мэр Иркутска

В Иркутске прошла встреча мэра Руслана Болотова со студентами в формате открытого диалога. Она была посвящена цифровым технологиям и проводилась в «Точке кипения» на базе ИРНИТУ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Источник: Администрация Иркутска

Во встрече участвовали депутат Государственной Думы Сергей Тен, ректор ИРНИТУ Михаил Корняков, директор института информационных технологий и анализа данных ИРНИТУ Алексей Говорков, завкафедрой информационных систем и защиты информации ИрГУПС Татьяна Кириллова и декан факультета бизнес-коммуникаций и информатики ИГУ Марина Синчурина.

Студенты сделали доклады о собственных разработках в сфере цифровых технологий, обсудили создание центра обработки данных, задавали мэру вопросы о проектах цифровизации.

Мероприятия типа «Открытый диалог» будут продолжены.