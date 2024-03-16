«Открытый диалог» со студентами провёл мэр Иркутска

В Иркутске прошла встреча мэра Руслана Болотова со студентами в формате открытого диалога. Она была посвящена цифровым технологиям и проводилась в «Точке кипения» на базе ИРНИТУ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.