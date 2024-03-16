«Открытый диалог» со студентами провёл мэр Иркутска

Во встрече участвовали депутат Государственной Думы Сергей Тен, ректор ИРНИТУ Михаил Корняков, директор института информационных технологий и анализа данных ИРНИТУ Алексей Говорков, завкафедрой информационных систем и защиты информации ИрГУПС Татьяна Кириллова и декан факультета бизнес-коммуникаций и информатики ИГУ Марина Синчурина.
Студенты сделали доклады о собственных разработках в сфере цифровых технологий, обсудили создание центра обработки данных, задавали мэру вопросы о проектах цифровизации.
Мероприятия типа «Открытый диалог» будут продолжены.