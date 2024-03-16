В Международном аэропорту Алматы снова задерживаются рейсы

АЛМАТЫ, 16 мар — Sputnik. В Международном аэропорту Алматы третий день подряд задерживаются рейсы.
Согласно онлайн-табло Международного аэропорта Алматы, в данный момент задерживаются 16 рейсов.
Ранее в Минтранспорта обещали, что расписание рейсов в аэропорту Алматы полностью восстановят к 4 часам утра 16 марта.
Всего
Все пассажиры отмененных рейсов могут перебронировать билеты или вернуть деньги.
Ранее сообщалось, что пассажиры в Международном аэропорту Алматы, некоторые из которых ждут вылета в пункты назначения со вчерашнего вечера, возмущены отношением к ним сотрудников компаний-перевозчиков: им не предложили не только ночлег и питание, но и не могут дать достоверной информации о времени вылета.
Изначально задержки были связаны со сложными метеоусловиями, сложившимися в Алматы во второй половине дня 14 марта: на город обрушился сильнейший снегопад и воздушные суда не могли подняться в небо чисто технически. Однако, мало что изменилось и после того, как около 21 часа 14 марта Международный аэропорт Алматы заявил о возобновлении работы в штатном режиме. Авиакомпании по-прежнему задерживали рейсы, а некоторые и вовсе отменили.
В аэропорту причину задержек и отмены рейсов объяснили непогодой, в частности, необычным для Алматы обильным мокрым снегом.
По словам директора департамента по наземному обслуживанию Международного аэропорта Алматы Татьяны Волошиной, именно нехарактерные для Алматы сложные метеоусловия стали причиной двухчасового закрытия аэропорта, как на вылет, так и на прием самолетов.