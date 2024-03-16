В Международном аэропорту Алматы снова задерживаются рейсы

Изначально задержки были связаны со сложными метеоусловиями, сложившимися в Алматы во второй половине дня 14 марта: на город обрушился сильнейший снегопад и воздушные суда не могли подняться в небо чисто технически. Однако, мало что изменилось и после того, как около 21 часа 14 марта Международный аэропорт Алматы заявил о возобновлении работы в штатном режиме. Авиакомпании по-прежнему задерживали рейсы, а некоторые и вовсе отменили.