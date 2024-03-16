Не отвечает хейтерам и готовится покорить Москву: королева Дальнего Востока из Хабаровска представит регион на Всероссийском конкурсе красоты

В Хабаровске отгремел ежегодный конкурс красоты «Королева Дальнего Востока» и теперь победительницы готовятся покорять страну. 30 девушек и женщин боролись за главную корону, и жюри сделало свой выбор. Конкурс проходил в четыре этапа, с 5 по 9 марта. Первый выход участниц был в черных платьях, второй — топ-11 лучших творческих номеров, затем был танцевальный конкурс, и потом выход в вечерних платьях, и в заключении конкурса — коронация. Абсолютной победительницей стала 51-летняя Елена Наговицина из Хабаровска, учредитель фонда «Благодарю», риелтор с 25-летним стажем, жена и мама.
Императрицей стала 60-летняя Елена Степанова из Биробиджана, Grand-Queen в категории 50+ стала Наталья Шлеменкова из Биробиджана (58 лет). Королевой Fashion в категории 31−39 лет стала Катарина Поличук из Хабаровска, в возрасте 20−30 лет супермоделью стала Кристина Подаксенова тоже из Хабаровска. Королевой города Биробиджана стала Тамара Гричухина, Сахалинской области — Татьяна Олениченко, королевой Хабаровского края стала Инна Шереметьева, королевой Совгавани стала Кристина Иванова, и королевой Хабаровска стала Мария Солюк.
Лучший творческий номер показала Елизавета Файденко. Королевой бала выбрали Людмилу Бояркину. В номинации лучшая визитная карточка победила Татьяна Кузнецова. Екатерина Антонова стала победительницей по Ванинскому району.
— Каждая участница получила номинацию, кто-то даже две. Мамой года стала Людмила Романова, она воспитывает пятерых детей, достоянием Дальнего Востока стали еще восемь многодетных мамочек. Все прошло замечательно, конечно же, — говорит Дарья Пятницкая, региональный директор дальневосточных конкурсов красоты.
КОРОЛЕВА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ЕЛЕНА НАГОВИЦИНА
Конкурс прошел с размахом, под овации зрителей, грандиозно и красиво. Но, конечно, нашлись и такие, кто с решением жюри о выборе главной королевы оказался не согласен. В сети начали хейтить Елену Наговицину — 51-летнюю королеву — кто-то за внешность, а кто-то сказал, что корона куплена. Однако хабаровчанка на провокации и критику жителей отвечать не стала, сейчас Елена готовится покорять Москву и завоевать главную корону — Миссис России. А хейтеры — они были и будут всегда, кто бы не стал обладателем титула.
Редакции «КП» — Хабаровск" удалось лично пообщаться с титулованной королевой Дальнего Востока и узнать, в чем секрет ее успеха.
Елена родилась и всю жизнь прожила в Хабаровске. По образованию педагог. Но работать в профессии не стала, в свое время ушла в декретный отпуск, а затем сменила сферу деятельности на риелторскую, и уже 25 лет работает в этой области. Елена замужем, у нее двое взрослых сыновей и уже есть внук.
— Я очень люблю свою работу и получаю огромный кайф от нее. Потому что, когда я вижу, как люди радуются, вдохновляются, меняются, меня это расширяет духовно. Я практически со всеми клиентами остаюсь друзьями. Мы общаемся, встречаемся. Это происходит потому, что в мое поле попадают в основном такие же люди, как я сама — активные, мощные, с такой же энергией, — говорит Елена.
Хабаровчанка с самого детства обожает наряды, красивые вещи и просто наблюдать за красивыми людьми. Ее мама работала в вязальном ателье, и девочкой Елена показывала там моду, выдумывала себе наряды. Сейчас даже просто встретив на улице красиво одетую девушку, она может запросто подойти и сделать комплимент.
Елена заводит новые знакомства, развивается духовно, творчески, входит в женское сообщество, где девушки самых разных профессий общаются и помогают друг другу расти, кроме того, хабаровчанка является учредителем фонда «Благодарю», ходит в модельную школу, занимается вокалом и игрой на барабанах. Ее день расписан буквально по минутам.
— Даже приходя вечером домой, мы с мужем продолжаем работать, что-то напечатать, оформить, и так далее, что-то обсуждаем. Мы помогаем друг другу. А чтобы отдохнуть, мне достаточно посмотреть какое-нибудь легкое кино, про любовь, или драму, и так я разгружаю голову. Но самое главное — я очень много заряжаюсь от людей, я состою во многих женских сообществах, где мы общаемся, встречаемся, вместе завтракаем, силы я беру в этом, и мой супруг во всем меня поддерживает. Меня окружают такие мощные люди, с сильной энергетикой, и я понимаю, что это мое поле, они такие же как я, и мы друг от друга заряжаемся.
Елена много слышала про конкурс, но сама участвовать как-то даже не думала — времени нет, да и возраст как будто не тот. Когда Дарья Пятницкая пригласила ее поучаствовать, Елена сказала — если конкурс покупается — она не пойдет, если это будет требовать огромных сил и времени — она не пойдет, потому что работы и так много и людям нужно ее внимание. Но Дарья все объяснила.
— Я заходила туда на лайте, я не переживала, не рассчитывала, что выиграю, и получу главную корону. Хотя мне говорили, что, если ты не переживаешь — это значит ты не проживаешь этот конкурс. А я, знаете, наблюдала, смотрела на людей, я там именно отдыхала и кайфовала. Какие там люди интересные. Да, у меня что-то не получалось, были ошибки, но от других девушек, от педагогов всегда такая сильная поддержка была, и все в итоге получилось.
— Я столько везде хожу, что он привык. И как-то он приехал с рыбалки, я рассказала, что записалась на конкурс «Королева Дальнего Востока», на что он ответил: огонь, молодец, придумала себе новое занятие, я тебя поддержку, как всегда. И эта фраза важна, потому что он как-то мне сказал, что не будет подрезать мне крылья, потому что все что я задумываю — это мое, и он готов поддерживать и помогать.
На победу Елена не рассчитывала, по возрастной категории она могла стать императрицей, но, когда эту номинацию наградили, и не назвали ее имени, даже не расстроилась, тот кайф, который она получила просто от участия все перекрывал. А когда объявляли главную победительницу, и произнесли ее имя, она просто обалдела.
— Я была в шоке. Такие интересные ощущения, это придает столько уверенности, веры, сил. Дальше больше — нас ждет Москва, а еще. Я хочу побывать в Америке и принять участие в конкурсе там. Наверное, мое главное кредо: жизнь — это игра, и надо играть в нее красиво, а секрет успеха по жизни — позитив и открытость, и конечно, умение радоваться за других.
Теперь Елена представит регион на Всероссийском конкурсе в Москве, который состоится в июне. Хейтеры продолжат критиковать ее, а другие будут искренне поддерживать и болеть за победу хабаровчанки.