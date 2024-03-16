Не отвечает хейтерам и готовится покорить Москву: королева Дальнего Востока из Хабаровска представит регион на Всероссийском конкурсе красоты

— Даже приходя вечером домой, мы с мужем продолжаем работать, что-то напечатать, оформить, и так далее, что-то обсуждаем. Мы помогаем друг другу. А чтобы отдохнуть, мне достаточно посмотреть какое-нибудь легкое кино, про любовь, или драму, и так я разгружаю голову. Но самое главное — я очень много заряжаюсь от людей, я состою во многих женских сообществах, где мы общаемся, встречаемся, вместе завтракаем, силы я беру в этом, и мой супруг во всем меня поддерживает. Меня окружают такие мощные люди, с сильной энергетикой, и я понимаю, что это мое поле, они такие же как я, и мы друг от друга заряжаемся.