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С 21 марта часть Ростовской области останется без телевидения и радио

Перебои с телерадиосигналом ожидаются в пяти населенных пунктах Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

Жителей пяти населенных пунктов Ростовской области предупредили о возможных кратковременных отключениях телерадиосигнала. Информацию об этом опубликовали на сайте РТРС.

Перебои с вещанием ожидаются:

21 марта.

— с 10 до 16 часов в слободе Алексеево-Тузловка (Родионово-Несветайский район);

— c 11 до 17 часов в хуторе Белянский (Константиновский район);

— с 11 до 17 часов в слободе Поповка (Кашарский район);

22 марта.

— с 11 до 17 часов в станице Богоявленская (Константиновский район);

— c 11 до 17 часов в поселке Чирский (Советский район).

Специалисты будут выполнять профилактические и плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.

— Все действия согласованы с вещателями, — подчеркнули в «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС).