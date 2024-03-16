С 21 марта часть Ростовской области останется без телевидения и радио

Жителей пяти населенных пунктов Ростовской области предупредили о возможных кратковременных отключениях телерадиосигнала. Информацию об этом опубликовали на сайте РТРС.
Перебои с вещанием ожидаются:
21 марта.
— с 10 до 16 часов в слободе Алексеево-Тузловка (Родионово-Несветайский район);
— c 11 до 17 часов в хуторе Белянский (Константиновский район);
— с 11 до 17 часов в слободе Поповка (Кашарский район);
22 марта.
— с 11 до 17 часов в станице Богоявленская (Константиновский район);
— c 11 до 17 часов в поселке Чирский (Советский район).
Специалисты будут выполнять профилактические и плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.
— Все действия согласованы с вещателями, — подчеркнули в «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС).